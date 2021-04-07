На Донбасі 7 квітня відновили роботу помпової станції Південнодонбаського водопроводу. Вже згодом люди отримають воду, найперше – жителі Покровська.

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що наразі наповнюють водоводи. Роботу станції відновили близько 11:30. До теми На Донбасі без води 49 міст і сіл: бойовики обстріляли насосну станцію Чому люди залишились без води Помпова станція Південнодонбаського водопроводу розташована у "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Бойовики 6 квітня цинічно обстріляли її.

Відтак водопостачання припинили для міст Волноваха, Покровськ та 12 населених пунктів Волноваського району й 23 – Покровського. Загалом без води залишились понад 200 тисяч людей. Зверніть увагу! На початку січня на Донбасі прорвав водогін "Горлівка – Торецьк". Кілька населених пунктів тиждень були без води, однак потім все відремонтували. Війна на Донбасі: останні новини Від початку 2021 року бойовики на Донбасі вщент зірвали перемир'я. Вони постійно використовують прицільні обстріли у бік українських військових.

Наприклад, за добу 6 квітня окупанти аж 14 разів порушували режим припинення вогню. У результаті обстрілів загинув один наш захисник, ще один – підірвався на вибухівці.

Крім того, Росія активно стягує військову техніку до українського кордону нібито для навчань. Проте розвідники наголосили, що агресор готує провокації.