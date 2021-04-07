Роблять вони це, аби дискредитувати військових ЗСУ напередодні позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. Адже її ініціювала саме українська делегація.

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6 квітня російські найманці розповсюджували фейки щодо обстрілу водонасосної станції поблизу Василівки. Вона розташована на тимчасово непідконтрольній Україні території Донеччини.

Російсько-окупаційні війська, обстрілюючи позиції Збройних сил України поблизу Новоселівки, навмисно обстріляли насосну станцію першого підйому.

Окупанти пошкодили лінію електропередач, яка забезпечує роботу станції. Через це довелося припинити подачу туди електроенергії, а отже й подачу води.

Одразу після обстрілу в інформаційному просторі окупованої Донеччини російські найманці почали активно тиражувати звинувачування у бік ЗСУ.

У пресслужбі ООС підкреслили, що кількість деструктивної пропаганди та фейків, які розповсюджують окупанти, значно зросла впродовж останнього часу.

Все це відбувається на тлі збільшення випадків перешкоджання роботі ОБСЄ саме у районах провокацій. Це вкотре свідчить про підготовку замовних інформаційних вкидів.

В ООС звернули увагу й на абсурдність звинувачень у бік ЗСУ. Адже без води залишилися переважно населені пункти якраз на території, підконтрольній урядові України.

Варто зауважити, що ще до обіду 7 квітня насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону відновила свою роботу в повному обсязі.