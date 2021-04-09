Из-за обострения в Украине Великобритания привела армию в повышенную боеготовность
На фоне обострения агрессии России у границ Украины Великобритания привела свои войска в повышенную боевую готовность.
Источник:Mirror
В британском Минобороны обеспокоены действиями государства-оккупанта и "с растущим беспокойством" наблюдают за событиями на Донбассе. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правительстве страны.
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Ситуация отслеживается постоянно. Я точно определил это как нарастущий кризис,
– сказал один из собеседников.
Обострение на Донбассе
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Украинская разведка предупреждает о широкомасштабных провокациях страны-агрессора.
- В США заверили, что не покинут нашу страну в случае эскалации.
- Тем временем, западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной.
- США привели войска в Европе в максимальную готовность из-за России.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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