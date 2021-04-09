На фоне обострения агрессии России у границ Украины Великобритания привела свои войска в повышенную боевую готовность.

В британском Минобороны обеспокоены действиями государства-оккупанта и "с растущим беспокойством" наблюдают за событиями на Донбассе. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правительстве страны.

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Ситуация отслеживается постоянно. Я точно определил это как нарастущий кризис,

– сказал один из собеседников.

Обострение на Донбассе



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала