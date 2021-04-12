У Кремлі кажуть, що не сприймають серйозно застережень США
У Кремлі заявили, що несерйозно ставляться до погроз США про наслідки, якщо Росія продовжуватиме свою агресію проти України. Москва намагається довести, що її політика не становить небезпеки.
Джерело:24 канал
Як повідомляють Російські ЗМІ, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена. Останній говорив: президент Джо Байден досі дотримується позиції, що Росії доведеться "заплатити ціну", якщо вона буде поводитись безвідповідально.
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Пєсков переконує, що Росія нібито "ні для кого ніколи не становила й не становить загрози". Він стверджує, що Москва не займається агресією.
Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз... Що більше ти вимовляєш такі фрази, то більше вони девальвуються,
– сказав Пєсков.
Також Пєсков прокоментував переміщення військ до кордону з Україною. Кажуть, нібито це відбувається у межах Росії, тож не загрожуватиме нікому.
Що цьому передувало
- США занепокоїлись, коли Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Міністр оборони Штатів Ллойд Остін запевнив, що Америка не залишить Україну наодинці в разі широкомасштабної російської агресії.
- США навіть привели свої війська в Європі у повну бойову готовність.
- До речі, ще 17 березня в інтерв'ю ведучий запитав Джо Байдена, чи вважає той очільника Росії Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому відповів: "Так, вважаю".
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