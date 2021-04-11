Лондон та Вашингтон закликають Росію негайно послабити напруження у регіоні і дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше з закликом зменшити присутність російських військових поблизу українського кордону виступила канцлерка Ангела Меркель.

Про підтримку України у твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він наголосив, що підтримка суверенітету – непохитна.

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Росія повинна послабити напругу, – Рааб

Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити згідно з міжнародними зобов'язаннями, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ,

– написав Рааб.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Блінкен підтвердив наміри Вашингтона

Деталі розмови з Раабом оприлюднив і держсекретар США Ентоні Блінкен.Він підтвердив, що Лондон та Вашингтон мають намір разом протистояти російські агресії щодо України.

Conveyed my deep condolences to UK Foreign Secretary @DominicRaab today on the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We agreed on the importance of supporting Ukraine against unilateral Russian provocations and accelerating the Afghan peace process. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 10, 2021

Нерозважливі дії Росії матимуть наслідки В інтерв'ю NBC Блінкен зауважив, що Білий дім неабияк непокоїть ситуація біля українського кордону. Наразі ситуацію Вашингтон обговорює зі своїми партнерами. Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність,

– пояснив Блінкен. Держсекретар США наголосив, що президент Байден зазначив, що нерозважливі дії Росії матимуть свої наслідки. Зверніть увагу! Тему нарощення військової присутності поблизу українського кордону у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним піднімала Ангела Меркель. У Кремлі наголосили, що, мовляв, це внутрішні справи Росії, як переміщувати свої війська.

Коротко про російські війська біля кордону України:

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.

Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.

За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.

Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу