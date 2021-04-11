США та Британія обіцяють Україні підтримку під час провокацій Росії
Лондон та Вашингтон закликають Росію негайно послабити напруження у регіоні і дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше з закликом зменшити присутність російських військових поблизу українського кордону виступила канцлерка Ангела Меркель.
Джерело:Твітер Домініка Рааба
Про підтримку України у твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він наголосив, що підтримка суверенітету – непохитна.
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Росія повинна послабити напругу, – Рааб
Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити згідно з міжнародними зобов'язаннями, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ,
– написав Рааб.
Блінкен підтвердив наміри Вашингтона
Деталі розмови з Раабом оприлюднив і держсекретар США Ентоні Блінкен.Він підтвердив, що Лондон та Вашингтон мають намір разом протистояти російські агресії щодо України.
Коротко про російські війська біля кордону України:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.
- За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.
Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу
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