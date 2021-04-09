Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 8 квітня розмовляла з президентом Росії Володимиром Путіним про війну на Донбасі. Меркель закликала зменшити присутність російських військових біля українського кордону. У Кремлі кажуть, що це внутрішні справи Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що саме глава Кремля відповів Меркель. Пєсков запевнив, Путін надав очільниці уряду Німеччини усі необхідні пояснення.

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Україна – нестабільний регіон, – Пєсков

Перше, ми вільні абсолютно пересувати наші збройні та інші підрозділи по території Росії на наш розгляд. По-друге, зараз Україна потенційно перетворюється в дуже нестабільний регіон,

– зауважив Пєсков.

Таким чином, переконані у Кремлі, вони мають право вживати заходів для власної безпеки, оскільки, за словами Пєскова, біля кордонів – "вибухонебезпечна територія".

У ескалації Кремль звинувачує ЗСУ

Керівництво Росії начебто бачить у діях України загрозу відновлення "громадянської війни", але поки про протистояння говорити рано. Звісно, на думку Пєскова, винуваті у ситуації саме Збройні сили України, які і "спровокували" ескалацію конфлікту.

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Проблем у подвійному громадянстві Пєсков не бачить

Щодо ситуації на окупованих територіях Донбасу, то риторика Кремля залишається тією самою. Росія каже, що це нормально, що у місцевих жителів і російське, і українське громадянство.

У різних регіонах України живуть громадяни різних країн, які мають подвійне громадянство. Вам про це добре відомо. Наприклад, на заході України і так далі. Тому ця ситуація сама по собі не унікальна. В даному випадку подвійне громадянство не є перешкодою ні для чого,

– переконує Пєсков.

Важливо! За логікою Пєскова, після завершення конфлікту немає нічого суперечливого у тому, що на Донбасі будуть люди з подвійним громадянством, які будуть, відповідно, обирати і президента Росії, і президента України.

Коротко про стягнення військ до кордону України

Зазначимо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Москва стягує своїх військових до українського кордону. У міноборони Росії кажуть, що начебто проводять військові навчання. Українські розвідники запевняють, що небезпека – справді є, адже такі навчання зовсім нехарактерні для цієї пори року.

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Підтвердила інформацію і міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team. Вона встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Також поблизу кордону помітили і комплекси "Іскандер".

Росія стягує до кордону України війська / Інфографіка 24 каналу