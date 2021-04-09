Канцлер Германии Ангела Меркель 8 апреля беседовала с президентом России Владимиром Путиным о войне на Донбассе. Меркель призвала уменьшить присутствие российских военных возле украинской границы. В Кремле говорят, что это внутренние дела России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что именно глава Кремля ответил Меркель. Песков заверил, Путин предоставил главе правительства Германии все необходимые объяснения.

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Украина – нестабильный регион, – Песков

Первое, мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные и другие подразделения по территории России по нашему усмотрению. Во-вторых, сейчас Украина потенциально превращается в очень нестабильный регион,

– заметил Песков.

Таким образом, уверены в Кремле, они имеют право принимать меры для собственной безопасности, поскольку, по словам Пескова, возле границ – "взрывоопасная территория".

В эскалации Кремль обвиняет ВСУ

Руководство России якобы видит в действиях Украины угрозу возобновления "гражданской войны", но пока о противостоянии говорить рано. Конечно, по мнению Пескова, виноваты в ситуации именно Вооруженные силы Украины, которые и "спровоцировали" эскалацию конфликта.

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Проблем в двойном гражданстве Песков не видит

Что касается ситуации на оккупированных территориях Донбасса, то риторика Кремля остается той же. Россия говорит, что это нормально, что у местных жителей и российское, и украинское гражданство.

В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Вам об этом хорошо известно. Например, на западе Украины и так далее. Потому эта ситуация сама по себе не уникальна. В данном случае двойное гражданство не является препятствием ни для чего,

– убеждает Песков.

Важно! По логике Пескова, после завершении конфликта нет ничего противоречивого в том, что на Донбассе будут люди с двойным гражданством, которые будут, соответственно, выбирать и президента России, и президента Украины.

Коротко о стягивании войск к границе Украины

Отметим, что ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Москва стягивает своих военных к украинской границе. В Минобороны России говорят, что якобы проводят военные учения. Украинские разведчики уверяют, что опасность действительно есть, потому что такие учения вовсе не характерны для этой поры года.

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Подтвердила информацию и международная группа расследователей Conflict Intelligence Team. Она установила, что Россия развернула полевой военный лагерь возле границы с Украиной. Также вблизи границы заметили и комплексы "Искандер".



Росія стягує до кордону України війська / Інфографіка 24 каналу