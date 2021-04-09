Украинские разведчики заявили о повышенной военной опасности из-за стягивания российских войск к границам Украины. Военные учения, которые якобы проводят россияне, нетипичны для этого периода года.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телеканала "Дом". Скибицкий подчеркнул, что обычно подобные военные мероприятия государство-агрессор проводит осенью.

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Учения – не характерные для этого времени года

Именно для осенних месяцев характерны стратегические учения и итоговые командно-штабные учения. Из-за таких факторов Украина расценивает действия россиян, как угрозу нацбезопасности.

ГУР отмечает повышение уровня военной опасности для нашего государства. Это обусловлено переброской российских войск к границам Украины, масштабными мерами их оперативной и боевой подготовки, усилением разведывательной деятельности против нашего государства,

– заявил Скибицкий.

Важно! В начале апреля в Воронежской области, недалеко от границы с Украиной заметили колонну с ракетными комплексами "Искандер". Ее зафиксировали аналитики британской разведывательной компании Janes. Однако британцы отметили, что перемещение техники не является наступательным.

Что известно о стягивании российских войск к украинской границе?

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.



Россия стягивает войско к границам с Украиной / Инфографика 24 канала