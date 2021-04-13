У Роcії США вважають своїм супротивником. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков назвав неприйнятними заяви Вашингтона, що Росія повинна заплатити за ескалацію на Донеччині та Луганщині.

Рябков також заявив, що Москва підтримуватиме незаконні збройні формування на окупованих територіях. У такий спосіб, переконані у Кремлі, вони забезпечують "захист" та "правильний курс".

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Росія обурена заявами представників США

Тому що США є нашим ворогом, роблять все для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені. Інших елементів в їх підході до нас ми не бачимо,

– підкреслив Рябков.

У МЗС Росії обурюються, що Вашингтон використовує слова "розплата" та "ціна". Свої дії Кремль цинічно пояснює "захистом інтересів як російських громадян, так і російськомовного населення".

Байден пообіцяв Росії "важкі наслідки"

Зазначимо, що раніше США та Британія пообіцяли Україні підтримку у протистоянні російській агресії. Президент США Джо Байден наголосив, що нерозважливі кроки Росії можуть мати важкі наслідки.

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У Кремлі відповіли, що не сприймають заяви Вашингтона серйозно. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що начебто "Росія нікому не становить загрози". Щодо стягнення військ до українського кордону, то це начебто виключно внутрішні справи Росії.