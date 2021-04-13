В Роcии США считают своим противником. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал неприемлемыми заявления Вашингтона что Россия должна заплатить за эскалацию в Донецкой и Луганской областях.

Рябков также заявил, что Москва будет поддерживать незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях. Таким образом, убеждены в Кремле, они обеспечивают "защиту" и "правильный курс".

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Россия возмущена заявлениями представителей США

Потому что США является нашим врагом, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в их подходе к нам мы не видим,

– подчеркнул Рябков.

В МИД России возмущаются, что Вашингтон использует слова "расплата" и "цена". Свои действия Кремль цинично объясняет "защитой интересов как российских граждан, так и русскоязычного населения".

Байден пообещал России "тяжелые последствия"

Отметим, что ранее США и Великобритания пообещали Украине поддержку в противостоянии российской агрессии. Президент США Джо Байден подчеркнул, что безрассудные шаги России могут иметь тяжелые последствия.

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В Кремле ответили, что не воспринимают заявление Вашингтона серьезно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что якобы "Россия никому не угрожает". Касательно стягивания войск к украинской границе, то это якобы исключительно внутренние дела России.