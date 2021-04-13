Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден хоче особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Дату він не назвав, але у Білому домі зазначили, що це станеться не скоро.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. Вона додала, що ще рано говорити про місце зустрічі президентів.

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Псакі наголосила, що у Білому домі перебувають лише на початку цього процесу.

Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо,

– сказала прессекретарка.

Вона також додала, що зустріч може відбутися аж влітку.

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