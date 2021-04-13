Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Дату он не назвал, но в Белом доме отметили, что это произойдет не скоро.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она добавила, что еще рано говорить о месте встречи президентов.

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Псаки отметила, что в Белом доме находятся только в начале этого процесса.

Когда у нас будет больше деталей, мы их вам расскажем,

– сказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что встреча может состояться только летом.

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