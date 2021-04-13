Может произойти летом: в Белом доме сказали, что рано говорить о встрече Байдена и Путина
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Дату он не назвал, но в Белом доме отметили, что это произойдет не скоро.
Источник:Брифинг в Белом доме
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она добавила, что еще рано говорить о месте встречи президентов.
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Псаки отметила, что в Белом доме находятся только в начале этого процесса.
Когда у нас будет больше деталей, мы их вам расскажем,
– сказала пресс-секретарь.
Она также добавила, что встреча может состояться только летом.
Байден поговорил с Путиным: главное
- Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 13 апреля 2021 года.
- Президенты обсудили региональные и международные проблемы. Среди них был вопрос эскалации на востоке Украины.
- Президент США призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом.
- Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории – в третьей стране. Прежде всего будут обсуждать актуальные вопросы в отношениях США и России.
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