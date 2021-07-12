Министр культуры объяснил, что переписывать нашу историю начали еще российские цари. Поэтому он посоветовал включать критическое мышление, читая подобное.
Заметьте Это последнее предупреждение Украине, – Пионтковский о статье Путина
Ткаченко объяснил, как Россия издавна переписывает историю
Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии,
– объяснил глава Минкульта.
Он также добавил, что эту практику продолжил во времена убийства правды Сталин, который не только снова рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" – Голодомором, массовыми депортациями и другими геноцидными практиками.
"Реальные действия России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда", – Ткаченко
Ткаченко пояснил, что такая же трактовка правды сейчас и в России, которая по конституции как бы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе России, но в реальности:
- пренебрегает правами нацменьшинств;
- принципами демократии;
- толерантности и равенства.
Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе,
– сказал министр.
Он призвал помнить о реальных действиях России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда. Добавил, что мы будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более тысячелетнюю историю.
Коротко о статье Владимира Путина
- Владимир Путин пообещал россиянам, что напишет статью о том, что украинцы и русские – это один народ. В конце концов менее чем за две недели текст вышел.
- Статья Владимира Путина появилась на его сайте. Она доступна на двух языках: украинском и русском.
- Там в который раз коверкают историю. Подробнее читайте здесь.
- Эксперты уже отреагировали на "творчество" Путина. Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что "это хуже, чем объявление войны".