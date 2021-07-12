Министр культуры объяснил, что переписывать нашу историю начали еще российские цари. Поэтому он посоветовал включать критическое мышление, читая подобное.

Заметьте Это последнее предупреждение Украине, – Пионтковский о статье Путина

Ткаченко объяснил, как Россия издавна переписывает историю

Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии,

– объяснил глава Минкульта.

Он также добавил, что эту практику продолжил во времена убийства правды Сталин, который не только снова рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" – Голодомором, массовыми депортациями и другими геноцидными практиками.

"Реальные действия России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда", – Ткаченко

Ткаченко пояснил, что такая же трактовка правды сейчас и в России, которая по конституции как бы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе России, но в реальности:

пренебрегает правами нацменьшинств;

принципами демократии;

толерантности и равенства.

Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе,

– сказал министр.

Он призвал помнить о реальных действиях России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда. Добавил, что мы будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более тысячелетнюю историю.

Коротко о статье Владимира Путина