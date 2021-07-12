Міністр культури пояснив, що переписувати нашу історію почали ще російські царі. Тому він порадив включати критичне мислення, читаючи подібне.

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Ткаченко пояснив, як Росія здавна переписує історію

Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії,

– пояснив очільник Мінкульту.

Він також додав, що цю практику продовжив у часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про "колиску братських народів", але й наочно показав своє ставлення до "братських народів" – Голодомором, масовими депортаціями та іншими геноцидними практиками.

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Ткаченко пояснив, що таке ж трактування правди зараз і в Росії, яка за конституцією наче гарантує право на самовизначення і свободу усім народам, що опинилися в складі Росії, але у реальності:

нехтує правами нацменшин;

принципами демократії;

толерантності та рівності.

От вам і "братство народов" по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі, – сказав міністр.

Він закликав пам'ятати про реальні дії Росії проти України – війна, сіяння ворожнечі та брехлива пропаганда. Додав, що ми будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в понад тисячолітню історію.

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