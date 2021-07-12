Міністр культури пояснив, що переписувати нашу історію почали ще російські царі. Тому він порадив включати критичне мислення, читаючи подібне.
Зауважте Це останнє попередження Україні, – Піонтковський про статтю Путіна
Ткаченко пояснив, як Росія здавна переписує історію
Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії,
– пояснив очільник Мінкульту.
Він також додав, що цю практику продовжив у часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про "колиску братських народів", але й наочно показав своє ставлення до "братських народів" – Голодомором, масовими депортаціями та іншими геноцидними практиками.
"Реальні дії Росії проти України – війна, сіяння ворожнечі та брехлива пропаганда", – Ткаченко
Ткаченко пояснив, що таке ж трактування правди зараз і в Росії, яка за конституцією наче гарантує право на самовизначення і свободу усім народам, що опинилися в складі Росії, але у реальності:
- нехтує правами нацменшин;
- принципами демократії;
- толерантності та рівності.
От вам і "братство народов" по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі, – сказав міністр.
Він закликав пам'ятати про реальні дії Росії проти України – війна, сіяння ворожнечі та брехлива пропаганда. Додав, що ми будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в понад тисячолітню історію.
Коротко про статтю Володимира Путіна
- Володимир Путін пообіцяв росіянам, що напише статтю про те, що українці і росіяни – це один народ. Зрештою менш ніж за два тижні текст вийшов.
- Стаття Володимира Путіна з'явилася на його сайті. Вона доступна двома мовами: українською і російською.
- Там вкотре перекручують історію. Детальніше читайте тут.
- Експерти вже відреагували на "творчість" Путіна. Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що "це гірше, ніж оголошення війни".