Російський політолог Андрій Піонтковський у програмі "Між іншим" заявив, що стаття Путіна є своєрідною програмою наступних "територіальних домагань". У ній немає нічого нового, але з такою емоційною інтенсивністю усі стандартні російські міфи звучать вперше.
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Кремль заперечує існування України
За словами Піонтковського, варто розглядати статтю Путіна як окремий документ. Він є ще гіршим, ніж оголошення війни, адже у такий спосіб Кремль заперечує існування української держави та звинувачує її у начебто грабуванні величезних шматків російської території.
Однак це абсолютно не діє на українську аудиторію.
Ця установка – всі російські телеканали тільки про неї й говорять. Основний мем – це останнє попередження Україні. Я так і читаю. Забудьмо про всі попередні міфи й візьмемо цю статтю як окремий документ,
– заявив публіцист.
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Піонтковський також зазначив, що інтенсивність звинувачень Росії щодо України різко посилилась після зустрічі Путіна з Джозефом Байденом.
Що цьому передувало
- Володимир Путін 12 червня опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
- У статті російський президент посилається начебто до спільної історії. Він зазначив, що справді вважає українців і росіян одним народом і це не "данина якимось політичним обставинам".
- Лідер Кремля також вкотре заявив, що Україну у її сучасних межах створив Радянський Союз.