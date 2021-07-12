Російський політолог Андрій Піонтковський у програмі "Між іншим" заявив, що стаття Путіна є своєрідною програмою наступних "територіальних домагань". У ній немає нічого нового, але з такою емоційною інтенсивністю усі стандартні російські міфи звучать вперше.

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Кремль заперечує існування України

За словами Піонтковського, варто розглядати статтю Путіна як окремий документ. Він є ще гіршим, ніж оголошення війни, адже у такий спосіб Кремль заперечує існування української держави та звинувачує її у начебто грабуванні величезних шматків російської території.

Однак це абсолютно не діє на українську аудиторію.

Ця установка – всі російські телеканали тільки про неї й говорять. Основний мем – це останнє попередження Україні. Я так і читаю. Забудьмо про всі попередні міфи й візьмемо цю статтю як окремий документ,

– заявив публіцист.

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Піонтковський також зазначив, що інтенсивність звинувачень Росії щодо України різко посилилась після зустрічі Путіна з Джозефом Байденом.

Довідка. Джозеф Байден та Володимир Путін зустрілися 16 червня в Женеві. Крім президентів, у саміті взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Що цьому передувало