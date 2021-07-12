Российский политолог Андрей Пионтковский в программе "Между прочим" заявил, что статья Путина является своеобразной программой последующих "территориальных притязаний". В ней нет ничего нового, но с такой эмоциональной интенсивностью все стандартные российские мифы звучат впервые.

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Кремль отрицает существование Украины

По словам Пионтковского, стоит рассматривать статью Путина как отдельный документ. Он еще хуже, чем объявление войны, ведь таким образом Кремль отрицает существование украинского государства и обвиняет его в якобы грабеже огромных кусков российской территории.

Однако это совершенно не действует на украинскую аудиторию.

Эта установка – все российские телеканалы только о ней и говорят. Основной мем – это последнее предупреждение Украине. Я так и читаю. Забудем обо всех предыдущих мифах и возьмем эту статью как отдельный документ,

– заявил публицист.

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Пионтковский также отметил, что интенсивность обвинений России в отношении Украины резко усилилась после встречи Путина с Джозефом Байденом.

Справка. Джозеф Байден и Владимир Путин встретились 16 июня в Женеве. Помимо президентов, в саммите приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.

Что этому предшествовало