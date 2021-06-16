Встреча завершилась в 17: 05 по местному времени. Байден уже покинул виллу Ла Гранж.
Кстати Первые слова Путина и Байдена друг другу во время исторической встречи: видео
Отметили, что была одна встреча, которую не разделяли на 2 части. В телеграм-каналах отмечают, что якобы переговоры прошли успешно. Об этом якобы заявил представитель одной из делегаций.
Стычка репортеров
Перед встречей возник спор между журналистами, сообщает CNN. Слова президентов было плохо слышно из-за шумихи со стороны представителей СМИ. Издание назвало этот момент "хаотичной схваткой репортеров". Кстати, с обеих сторон.
Встреча Байдена и Путина: что стоит знать
- Помимо президентов, во встрече участвовали и госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
- Политики будут общаться с журналистами после встречи, но отдельно. Такое решение приняли США.
- Лидеры стран говорили о ситуации в Украине, COVID-19, Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе.
- Байден ранее заявил, что во время встречи с Путиным будет "очень прямолинейным".