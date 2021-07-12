Такое мнение в эфире высказал российский политолог Андрей Пионтковский. Также в программе "Между прочим" Дмитрий Гнап и Денис Казанский говорили с аналитиком ЧЕСТНО Сергеем Огородником.

Предыдущий выпуск Путин превратился в карикатурного персонажа – Яковенко

О статье Путина

Андрей Пионтковский: Эта установка, все российские телеканалы только о ней и говорят. Основной мем – это последнее предупреждение Украине. Я так и читаю. Забудем о всех предыдущих мифах и возьмем статью как отдельный документ.

Это хуже, чем объявление войны. Это отрицание существования украинского государства и народа. Это обвинение в грабеже каких-то огромных кусков российской территории.

Это совершенно не действует на украинскую аудиторию. Интенсивность обвинений, переход к формуле, что нет украинского государства, резко усилился после встречи с Байденом.

Напомним! Путин опубликовал соответствующую статью на сайте Кремля на украинском и русском языках якобы о единстве двух народов.

Денис Казанский: Путин написал большую статью об Украине. Это первый раз, когда он обратился к украинцам – на украинском. Это показывает, что постепенно руководство России, несмотря на все заявления и шовинистическую позицию, привыкает к мысли, что существует отдельный народ – украинцы со своим языком. Это определенный прогресс.

На самом деле в этой статье он (Путин – 24 канал) написал обычный набор русских пропагандистских тезисов. Фактически, это пересказ советского учебника, в котором написана историю Украины от Киевской Руси до наших дней в том виде, в котором ее всегда понимала Россия. Путин ее просто переписал.

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Поэтому там нет сюрпризов по содержанию. С одной стороны, они постоянно подчеркивают, что украинцы и русские – один народ. Но одновременно обращаются на украинском языке. В содержании много передергиваний, лжи, манипуляций. Там намешано все.

О падении "русского мира"

Андрей Пионтковский: Партия Санду (Майи – 24 канал) победила на выборах, проевропейская сила. Значит ли это, что идея "русского мира" окончательно разваливается? Согласен, проходят демонстрации в Грузии против "русского режима". На наших глазах член НАТО Турция выбросила Россию с Южного Кавказа.

Путин даже "не пикнул" после того, как Эрдоган сказал: "Я не буду рядом с тобой не только за столом переговоров, но и на поле битвы". Он на этом поле битвы не появился. О том, что происходит в Азии – есть 2 больших игрока: Китай и Турция.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Появились исламские радикалы, "русским миром" и не пахнет. Эта концепция обречена на провал. Как им могло прийти в голову, что идея "русского мира" может быть популярна еще в какой-то стране, кроме России.

То, что мы с вами видим – падение "русского мира" и конвульсии российской империи – заметны всем, особенно бывшим колониям и подмандатным территориям.

Но избавившись от всего прочего, с бешеным остервенением русские имперцы будут цепляться за остатки своего влияния в Украине и Беларуси. Статья Путина – подтверждение этому.

Об Александре Юрченко

Сергей Огородник: Эта история показательна. Это не первый случай в этом созыве и наверняка не последний, который произойдет с нардепами. На Позняках 4 июля остановили авто Евгения Брагаря.

Фракция "Слуга народа" – наибольшая. Там было не так много времени, чтобы сформировать качественный состав, поэтому взяли тех, кто был популярен и не был замечен в связях с предыдущей властью.

Если он захочет сложить мандат, то он это сделает, но я очень сомневаюсь.

Но вообще должно быть уголовное производство, а у нас работает презумпция невиновности – пока суд не доказал, что человек совершил уголовное преступление, то считается невиновным. Соответственно, пока суд не доказал, что Юрченко это сделал, то нет оснований лишать его мандата силой.

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