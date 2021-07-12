Об этом заявил аналитик движения ЧЕСТНО Сергей Огородник в программе "Между прочим". В целом эта история показательна, ведь это уже не первый случай, когда депутаты действующего созыва парламента попадали в похожие ситуации.
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Нет оснований, чтобы лишить мандата
По словам Огородника, из-за ДТП в центре Львова должно быть уголовное производство. В то же время в Украине действует презумпция невиновности, поэтому пока суд не доказал, что Юрченко это совершил, нет оснований лишать его мандата силой.
Если он захочет сложить мандат, то сделает это, но я очень сомневаюсь,
– заявил аналитик.
Огородник также добавил, что фракция "Слуга народа" является крупнейшей, поэтому когда ее формировали, не было много времени, чтобы образовать качественный состав.
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Выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Что этому предшествовало
- Во Львове народный депутат Александр Юрченко 8 июля, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат депутата парламента. Все из-за того, что он "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".
- Спикер парламента Дмитрий Разумков также надеется, что Александр Юрченко сложит мандат.
- В то же время Юрченко заявил, что в момент аварии он не был в состоянии наркотического опьянения. По его словам, это подтвердили несколько лабораторий.