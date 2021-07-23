От перевода на национальном языке отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".

Важно Сериал "Сваты" перевели на украинский язык: как реагируют зрители

Нардеп Николай Княжицкий и политолог Андрей Смолий возмутились появлению "Сватов" на украинских экранах на языке оригинала. Они подчеркнули, что это нарушает законодательство Украины.

Княжицкий призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу
Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала

Отметим, что ранее популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Правда, большинство зрителей не оценили качество перевода и заявили, что будут смотреть русскоязычных "Сватов" в интернете.

Скандал со "Сватами": что стоит знать