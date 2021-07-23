От перевода на национальном языке отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".
Важно Сериал "Сваты" перевели на украинский язык: как реагируют зрители
Нардеп Николай Княжицкий и политолог Андрей Смолий возмутились появлению "Сватов" на украинских экранах на языке оригинала. Они подчеркнули, что это нарушает законодательство Украины.
Княжицкий призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала
Отметим, что ранее популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Правда, большинство зрителей не оценили качество перевода и заявили, что будут смотреть русскоязычных "Сватов" в интернете.
Скандал со "Сватами": что стоит знать
- В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который играет Ивана Будько в сериале "Сваты". Все из-за скандальных антиукраинских заявлений, поддержки аннексии Крыма и неоднократных визитов на оккупированный полуостров.
- 29 ноября 2017 года в Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался Добронравов из "черного списка" Минкульта. В январе 2019 года "1+1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении.