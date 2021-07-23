От перевода на национальном языке отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".

Важно Сериал "Сваты" перевели на украинский язык: как реагируют зрители

Нардеп Николай Княжицкий и политолог Андрей Смолий возмутились появлению "Сватов" на украинских экранах на языке оригинала. Они подчеркнули, что это нарушает законодательство Украины.

Княжицкий призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Обратите внимание! В Украине действует закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.



Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала

Отметим, что ранее популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Правда, большинство зрителей не оценили качество перевода и заявили, что будут смотреть русскоязычных "Сватов" в интернете.

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