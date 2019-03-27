Сериал "Сваты" можно показывать по ТВ: суд отменил запрет

Запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова – противоправный, запрет на трансляцию сериала "Сваты" – отменить. Такое решение принял Окружной админсуд Киева.

Почему суд разрешил транслировать сериал "Сваты"?

ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" обращались в суд о запрете от СБУ на въезд в Украину актера Федора Добронравова (гражданина России) и трансляции на территории Украины некоторых фильмов с его участием. В частности, речь шла и о сериале "Сваты".

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Суд рассмотрел иск и решил: СБУ противоправно подготовила информацию об основаниях для запрета на въезд Добронравова, а следовательно – соответствующее постановление Службы безопасности отменено.

Также суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

И отменил приказ Минкульта и приказ Государственного агентства по вопросам кино об "аннулировании государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов" – в том числе сериала "Сваты".

Решение суда опубликовано на портале Судебной власти Украины.



Российский актер Федор Добронравов, из-за которого и разгорелся скандал вокруг "Сватов"

Что известно о скандале с сериалом "Сваты"?

22 ноября 2018 года стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру и звезде украинского комедийного сериала "Сваты" Федору Добронравову. Запрет должен был действовать 3 года. Сам актер сначала даже не поверил и считал такую ​​информацию фейком.

23 ноября Владимир Зеленский, один из создателей сериала "Сваты", выразил возмущение возможным запретом сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины. Впоследствии он записал эмоциональное видеообращение.

В соцсетях набрал популярности флешмоб в поддержку сериала "Сваты", а Госкино колебалось относительно решения о запрете. Однако 29 ноября Министерство культуры внесло российского актера Добронравова в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В тот же день в Украине официально запретили показ сериала "Сваты". 10 января 2019 года "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов".

Почему Добронравову запретили въезд в Украину и скандальные цитаты актера – читайте в материале 24 канала