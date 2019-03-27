Серіал "Свати" можна показувати по ТБ: суд скасував заборону

Заборона на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова – протиправна, заборону на трансляцію серіалу "Свати" – скасувати. Таке рішення прийняв Окружний адмінсуд Києва.

Чому суд дозволив транслювати серіал "Свати"?

ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал" позивалися до суду щодо заборони від СБУ на в'їзд до України актора Федора Добронравова (громадянина Росії) та трансляції на території України деяких фільмів з його участю. Зокрема, мова йшла і про серіал "Свати".

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Суд розглянув позов і вирішив: СБУ протиправно підготувала інформацію про підстави для заборони на в'їзд Добронравова, а отже – відповідну постанову Служби безпеки скасовано.

Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

І скасував наказ Мінкульту та наказ Державного агентства з питань кіно про "анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів" – у тому числі серіалу "Свати".

Рішення суду опубліковане на порталі Судової влади України.



Російський актор Федір Добронравов, через якого і розгорівся скандал навколо "Сватів"

Що відомо про скандал із серіалом "Свати"?

22 листопада 2018 року стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну російському акторові та зірці українського комедійного серіалу "Свати" Федору Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки. Сам актор спершу навіть не повірив і вважав таку інформацію фейком.

23 листопада Володимир Зеленський, один із творців серіалу "Свати", висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України. Згодом він записав емоційне відеозвернення.

У соцмережах набрав популярності флешмоб на підтримку серіалу "Свати", а Держкіно вагалося стосовно рішення про заборону. Однак 29 листопада Міністерство культури внесло російського актора Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів".

Чому Добронравову заборонили в’їзд в Україну та скандальні цитати актора – читайте у матеріалі 24 каналу