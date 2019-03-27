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      Австрійському журналісту заборонили в'їзд в Україну: він подав до суду

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      Австрійський журналіст подав до суду через заборону в’їзду в Україну
      Австрійський журналіст подав до суду через заборону в’їзду в Україну / Фото з Facebook-сторінки Крістіана Вершютца

      Австрійський журналісту Крістіану Вершютцу СБУ на рік заборонила в’їзд в Україну. Він звернувся до суду з позовом визнати рішення служби незаконним.

      Журналіст у себе на Facebook-сторінці написав, що його юристи звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України.

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      Адвокати Вершютца вважають, що рішення СБУ "пов'язане з невдоволенням з боку української влади його репортажами".

      У чому СБУ звинувачує журналіста? Офіційно СБУ інкримінує журналісту відвідування окупованих територій. У МЗС України наголосили, що заборона є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства.

      Захист журналіста стверджує, що у Вершютца є прямі дозволи СБУ про роботу на непідконтрольних Україні територіях.

      У публічному судовому процесі ми доведемо, що Крістіана Вершютц не порушував українських законів і постраждав саме в зв'язку з журналістською діяльністю,
      – додали адвокати.

      Що відомо про Крістіана Вершютца? Він шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF. У МЗС Австрії засудили заборону на в'їзд для журналіста як "неприпустиму цензуру в Європі".

      Що говорять про Вершютца активісти?Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації журналіст також наводить фрагменти інтерв'ю з так званим "міністром туризму" Криму, а також місцевими підприємцями, в яких стверджується про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до РФ, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".

      Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". На початку відеоматеріалу автор намагався зобразити проукраїнських кримськотатарських активістів розрізненими маргіналізованими особами, на тлі яких колабораціоністський рух "Єдність Криму" представлено високоосвіченим і культурним. При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво".

      Віртуальна ідентичність дещо відрізняється від його телевізійного образу та характеризується тенденційністю у висвітленні подій в Україні. Наприклад, дуже забавляє, коли він без коментарів поміщає на своїй сторінці фейк від Russia Today. Його віртуальні коментатори радісно розносять це по всьому німецькомовному інтернету та проклинають "нелюдську хунту".

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      Теги: Новини України Журналісти Австрія ЗМІ СБУ Новини політики Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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