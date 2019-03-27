Австрийскому журналисту запретили въезд в Украину: он подал в суд

Австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу СБУ на год запретила въезд в Украину. Он обратился в суд с иском признать решение службы незаконным .

Журналист у себя на Facebook-странице написал, что его юристы обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решение СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

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Адвокаты Вершютца считают, что решение СБУ "связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами".

В чем СБУ обвиняет журналиста? Официально СБУ инкриминирует журналисту посещение оккупированных территорий. В МИД Украины подчеркнули, что запрет является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

Защита журналиста утверждает, что у Вершютца есть прямые разрешения СБУ о работе на неподконтрольных Украине территориях.

В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью,

– добавили адвокаты.

Что известно о Кристиане Вершютце? Он шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

Что говорят о Вершютце активисты?В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации журналист также приводит фрагменты интервью с так называемым "министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, в которых утверждается о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к РФ, а также постепенном преодолении международной изоляции Крыма".



Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". В начале видеоматериала автор пытался изобразить проукраинских крымскотатарских активистов разрозненными маргинализированными лицами, на фоне которых коллаборационистское движение "Единство Крыма" представлено высокообразованным и культурным. При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни землю под застройку, ни разрешение на строительство".



Виртуальная идентичность несколько отличается от его телевизионного образа и характеризуется тенденциозностью в освещении событий в Украине. Например, очень забавляет, когда он без комментариев помещает на своей странице фейк от Russia Today. Его виртуальные комментаторы радостно разносят это по всему немецкоязычному интернету и проклинают "нечеловеческую хунту".