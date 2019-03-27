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      Австрийскому журналисту запретили въезд в Украину: он подал в суд

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      Австрийский журналист подал в суд из-за запрета въезда в Украину
      Австрийский журналист подал в суд из-за запрета въезда в Украину / Фото из Facebook-страницы Кристиана Вершютца

      Австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу СБУ на год запретила въезд в Украину. Он обратился в суд с иском признать решение службы незаконным .

      Журналист у себя на Facebook-странице написал, что его юристы обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решение СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

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      Адвокаты Вершютца считают, что решение СБУ "связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами".

      В чем СБУ обвиняет журналиста? Официально СБУ инкриминирует журналисту посещение оккупированных территорий. В МИД Украины подчеркнули, что запрет является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

      Защита журналиста утверждает, что у Вершютца есть прямые разрешения СБУ о работе на неподконтрольных Украине территориях.

      В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью,
      – добавили адвокаты.

      Что известно о Кристиане Вершютце? Он шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

      Что говорят о Вершютце активисты?В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации журналист также приводит фрагменты интервью с так называемым "министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, в которых утверждается о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к РФ, а также постепенном преодолении международной изоляции Крыма".

      Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". В начале видеоматериала автор пытался изобразить проукраинских крымскотатарских активистов разрозненными маргинализированными лицами, на фоне которых коллаборационистское движение "Единство Крыма" представлено высокообразованным и культурным. При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни землю под застройку, ни разрешение на строительство".

      Виртуальная идентичность несколько отличается от его телевизионного образа и характеризуется тенденциозностью в освещении событий в Украине. Например, очень забавляет, когда он без комментариев помещает на своей странице фейк от Russia Today. Его виртуальные комментаторы радостно разносят это по всему немецкоязычному интернету и проклинают "нечеловеческую хунту".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Новости политики СБУ СМИ Австрия Журналисты
      Источник: 24 канал
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