В течение первых дней после вступления закона в силу в эфире украинских телеканалов заметили сериалы на русском языке. Это при том, что у производителей было 2 года на подготовку.

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Какие телеканалы игнорировали закон

По словам директора общественной организации "Детектор медиа" Галины Петренко, телеканал "Украина" начал игнорировать закон еще 16 июля. В то же время вторым большим разочарованием стал канал "1+1", который сначала придерживался необходимых норм, а потом передумал это делать.

О ряде нарушений заявил и языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он указал, что в дальнейшем ответственность за это возлагается на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, "К1", о чем составлены соответствующие акты,

– заявил языковой омбудсмен.



Тарас Креминь заявил о ряде нарушений телеканалами / Фото из фейсбука омбудсмена

Какой была реакция на обвинения

Реакция каналов на обвинения о нарушении закона была неоднозначной. Например, в медиахолдинге "Украина" оправдывали это тем, что якобы и так делают много украиноязычного контента.

С 2018 года по нашему заказу было снято 1 860 часов оригинального украиноязычного сериального контента. Сейчас в производстве еще 180 часов для осеннего сезона 2021 года,

– сообщили в медиа-холдинге.

В то же время представители "1+1" заявили, что их зрители не готовы смотреть контент с украинским дубляжом.

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Извинились за ошибку только ICTV. Этому телеканалу не засчитали одно нарушение.

"На ICTV языковой омбудсмен заметил 2 ошибки, но на самом деле одна не была ошибкой из-за того, что является не сериалом, а скетчкомом. Они получают прокатное удостоверение и там совсем другая юридическая ситуация", – заявила Галина Петренко.

Кто ответственен за соблюдение закона

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что вещатели не готовились к переходу на украинский дубляж. Когда нормы закона в июле вступили в силу, то фильмы выпустили с категорически низким качеством озвучки. Это оттолкнуло даже ту аудиторию, которая готова смотреть кино и сериалы на украинском.

По словам первого заместителя председателя Нацсовета Валентина Коваля, у регулятора пока нет никаких полномочий, чтобы повлиять на вещателей.

Уполномоченный сегодня следит за этим, но не может нам поручить на что-то реагировать. Наоборот мы можем ему предоставить информацию, что, по нашему мнению, есть такие нарушения,

– отметил Коваль.



Валентин Коваль рассказал о нарушениях / Фото "Суспільного"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и уполномоченный по защите государственного языка руководствуются 2 разными законами.

По словам Коваля, они могут быть привлечены к ответственности по закону "О телевидении и радиовещании", которым еще предусмотрено, что общенациональные каналы имеют право на 75% эфирного времени на украинском, а остальные – на любом другом языке.

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Впрочем, наказать за нарушение закона на данный момент не могут – штрафы пока не предусмотрены. Однако в Нацсовете констатируют, что вопрос поддержки и развития языка остается средством политической войны.

Повлиять на это могут только законодатели, упорядочив все несогласованные нормы.