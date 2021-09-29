Массовые расстрелы начались именно 29 сентября 1941 года. За несколько дней в Бабьем Яре жизнь отобрали у десятков тысяч людей – женщин, мужчин и даже детей.

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Опубликовали воспоминания киевлянки, которая жила рядом с Бабьим Яром

Служба безопасности опубликовала воспоминания киевлянки надежды Горбачевой. В тот страшный 1941-й она жила рядом с Бабьим Яром, поэтому и сохранила в памяти весь тот ужас, который там творился.

Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как в овраг сбрасывали младенцев,

– рассказала Горбачева.

Женщина поразила страшными подробностями: в овраге были и живые дети. Когда немцы закапывали верхний слой, то земля шевелилась. Люди предчувствовали свой конец, поэтому падали в ноги немцам, однако получали лишь пинки.

Горбачеву допрашивали в 1943 году

Допрашивало Горбачеву в сентябре 1943 года Следственное управление УЗ КГБ в Киевской области. Сейчас, 80 лет спустя, эти и другие воспоминания можно прочитать в электронном архиве Украинского освободительного движения – в сборнике "Бабий Яр. Свидетельства очевидцев".



Таких документов в архиве немало / Фото СБУ

Коротко о трагедии в Бабьем Яре

Только за 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли более 33 тысяч людей.

Это одна из самых массовых казней времен Второй мировой войны.

Уничтожение людей здесь продолжалось и до 1943 года.

Жертвами стали евреи, цыгане, военнопленные, партактивисты, подпольщики, украинские националисты.

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