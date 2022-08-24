путінські солдати тероризують Дніпропетровську область. На День Незалежності вони здійснили масштабний ракетний обстріл Синельниківського району.

Актуально росія вдарила по залізниці у Дніпрі, є кілька загиблих і поранених, – Зеленський у Радбезі

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини за один день

росіяни тричі вгатили по району. Вони поцілили по приватному будинку, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. На жаль, хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати. Також під вогонь потрапив об'єкт цивільної інфраструктури.

Обстрілювали загарбники й Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих.

По Криворізькому району окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Під вогонь потрапила Велика Костромка, яка розташована на межі з Херсонщиною. Житловий будинок зазнав руйнувань.



Наслідки ворожих обстрілів / Фото Миколи Лукашука

Крім того, росіяни гатять по лінії розмежування з Херсонщиною. Ситуація там залишається напруженою, але контрольованою. Ворог намагається стримувати просування наших військових, тому й обстрілює населені пункти.

Окупанти тероризують нас, щоби посіяти паніку серед людей. Вони свідомо, цілеспрямовано і цинічно обстрілюють наші громади. Досі думають, що здатні знищити нас. Але 8 років і 6 місяців боротьби показали, що це неможливо. Україна та українці – незламні,

– наголосив голова облради Микола Лукашук.



росіяни влучили по житловому будинку / Фото Миколи Лукашука

Удар по залізниці на Дніпропетровщині

Президент Володимир зеленський повідомив, що росіяни запустили свої ракети прямо по пасажирських вагонах, які стояли на залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області. Станом на 20:50 відомо про щонайменше 15 загиблих людей та 50 – поранених. Глава держави зазначив, що кількість жертв, на жаль, може збільшитися.

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