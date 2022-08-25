День Независимости Украины для россии – "особая" дата. Они не могли не воспользоваться ею для своих зверских дел. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "1+1", сообщает 24 канал .

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Более полусотни населенных пунктов были под прицелом

К сожалению, все оговорки об опасности от МВД оправдались. Вчерашний праздник независимости русские портили с маниакальной жестокостью.

Число обстрелов населенных пунктов увеличилось. За прошедшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно большее количество обстрелов, чем мы обычно фиксируем,

– отметил Енин.

Кроме того, 24 августа была волна фейковых минирований. "Телефонные террористы миновали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре", – рассказал замминистра МВД.

В общей сложности подразделения полиции получили 17 таких сообщений. В них говорилось о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3800 человек.

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