Він став зрадником України лише за 30 тисяч гривень. Про це повідомили 9 вересня в оперативному командуванні "Південь"

Зауважте Жителі Миколаївщини відмовляються від 100 доларів за інформацію про корегувальників, – Кім

Агент росії виявився раніше судимим

У повідомленні зазначили, що ворожого агента викрили спецслужби. Проте назву відомства не вказували. За даними слідчих, запроданець отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ.

Він хотів підірвати боєкомплект захисників. Проте намір злочинцю вдалося реалізувати лише частково. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, в його "послужному списку" є вбивства.

Нещодавно змінили процедуру щодо коригувальників вогню

Верховна Рада 16 серпня ухвалила зміни в законопроєкт, які передбачають нові правила для коригувальників вогню. Тепер під час слідства такі люди не можуть вийти під заставу за жодних обставин.

До теми – як СБУ затримала коригувальника артобстрілів Сумщини: дивіться відео