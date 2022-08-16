Відповідна правка була в законопроєкті 7431. "За" проголосували 282 нардепи.

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Що змінилось

Раніше коригувальники вогню могли вийти до суду під заставу. Але тепер вони не мають такої можливості. Так, тепер люди, які підозрюються у корегуванні вогню, тепер не зможуть вийти під заставу до суду.

Як люди виявляють коригувальників вогню на Миколаївщині

У Миколаєві платять 100 доларів за інформацію про російських коригувальників. Місцева влада вже витратила 1 000 доларів за надану інформацію. Завдяки свідомим громадянам вдалося затримати вже 4 коригувальників.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що люди часто відмовляються від грошей та просять передати цю суму на Збройні Сили України.

Як передати інформацію про коригувальників вогню Миколаївщини

На електронну пошту 100otkima@gmail.com повідомте ПІБ людини-корегувальника (за наявності й інші дані, такі як номер телефону, адресу проживання тощо)

Надайте опис події або фактів, чому ви підозрюєте цю людину у співпраці з окупантами (можна надіслати фото чи відео, якщо такі є).

Не забудьте вказати свої ПІБ, номер телефону для зв'язку та уточнення обставин.

Після перевірки та підтвердження інформації вам дадуть 100 доларів винагороди.

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