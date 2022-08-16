З часом зловмисник планував приєднатися до "розстрільних груп" окупантів, щоб катувати і вбивати українських захисників. Про це повідомили в СБУ 16 серпня.

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Зрадник допомагав окупантам атакувати Запоріжжя

Агент росії розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ біля південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти використовували матеріали агента для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій. За це зрадник отримував гроші.

Правоохоронці обшукали місце проживання колаборанта й виявили:

мобільні телефони для комунікації з російським "координатором";

банківську картку, куди надходили гроші від фсб.

Що загрожує зловмиснику

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зрадника максимально можуть покарати позбавленням волі на 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацію майна.

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