Соответствующая правка была в законопроекте 7431. "За" проголосовали 282 нардепа.

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Что изменилось

Ранее корректировщики огня могли выйти до суда под залог. Но теперь у них нет такой возможности. Так, теперь люди, которые подозреваются в корректировке огня, не смогут выйти под залог до суда.

Как люди выявляют корректировщиков огня в Николаевской области

В Николаеве платят 100 долларов за информацию о российских корректировщиках. Местные власти уже потратили 1 000 долларов за предоставленную информацию. Благодаря сознательным гражданам удалось задержать уже 4 корректировщиков.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что люди часто отказываются от денег и просят передать эту сумму на Вооруженные Силы Украины.

Как передать информацию о корректировщиках огня Николаевщины

На электронную почту 100otkima@gmail.com сообщите ФИО человека-корректировщика (при наличии и другие данные, такие как номер телефона, адрес проживания и т.д.)

Предоставьте описание события или фактов, почему вы подозреваете этого человека в сотрудничестве с оккупантами (можно отправить фото или видео, если они есть).

Не забудьте указать свои ФИО, номер телефона для связи и уточнение обстоятельств.

После проверки и подтверждения информации вам дадут 100 долларов вознаграждения.

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