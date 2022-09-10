Он стал предателем Украины всего за 30 тысяч гривен. Об этом сообщили 9 сентября в оперативном командовании "Юг"

Заметьте Жители Николаевщины отказываются от 100 долларов за информацию о корректировщиках, – Ким

Агент россии оказался ранее судимым

В сообщении отметили, что вражеского агента разоблачили спецслужбы. Однако название ведомства не указывалось. По данным следователей, предатель получил задание установить местонахождение позиций ВСУ.

Он хотел взорвать боекомплект защитников. Однако намерение преступнику удалось реализовать лишь частично. Предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в его "послужном списке" есть убийства.

Недавно изменили процедуру в отношении корректировщиков огня

Верховная Рада 16 августа приняла изменения в законопроект, предусматривающий новые правила для корректировщиков огня. Теперь во время следствия такие люди не могут выйти под залог ни при каких обстоятельствах.

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