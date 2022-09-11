Об этом 24 каналу сказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она сообщила, что в ночь на 11 сентября россияне пытались провести разведку на Юге.

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По ее словам, силами взвода россияне выдвинулись при поддержке боевых машин, десанта и пехоты в направлении позиций ВСУ.

Но они понесли потери – был вдвое сокращен состав этой группы. И с утратой вооружения, техники и 50% личного состава взвода они отступили. Такие отчаянные попытки еще возможны, но в большинстве случаев – россияне вынуждены прижиматься к правому берегу Днепра,

– заявила Гуменюк.

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Представитель ОК "Юг" считает, что это способ подобрать хоть какое-то реагирование на происходящее.

Она подчеркнула, что россияне теряют контроль над ситуацией, которая развивается достаточно быстро и динамично. По ее словам, они ею не владеют, ситуация под контролем ВСУ.

"Поэтому оккупанты пытаются хоть как-то найти возможные способы поражения наших войск, используя все, что осталось, чтобы получить хоть какое-то призрачное преимущество", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк о ситуации на Юге и попытках оккупантов провести разведку: видео



К слову, Генштаб ВСУ пока не сообщает названия освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Это делают для того, чтобы не подвергать наших воинов опасности.

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