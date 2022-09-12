террористы повышают ставки

Предсказуемо, но выбор категорий объектов свидетельствует, что россияне просчитались. Дело в том, что удары по такого рода объектам всерьез поднимают вопрос об угрозах для гражданского населения другого уровня, более глобального. Ведь повреждение критической инфраструктуры в зимний период – это угроза не сотням, тысячам, а сотням тысяч гражданских.

Важно Антипутинская коалиция в действии: кто и как помогает Украине преодолеть российскую гидру

А это – гуманитарный кризис, который может иметь масштабы катастрофы даже больше, чем мы наблюдали последние почти семь месяцев. Гуманитарный кризис, предотвратить который можно только одним методом: дать понять оккупантам, что нас границы могут не остановить.

Равносильный ответ

Разумеется, я имею ввиду не заход на территорию россии, это нам совершенно не нужно, а вот ответный удар, то о чем мы дискутируем с 24 февраля... Остановить удары российских оккупантов по гражданским объектам может только тотальная угроза их военным объектам.

О главном Зима близко, или Как отвечать на обещания путина "заморозить" Украину

Решение этого вопроса должно быть не просто оперативным, но вполне адекватно воспринято нашими международными партнерами. Ведь россия действительно может устроить Украине очень холодную зиму, которую не переживут многие. Пора отвечать по их территории.

Зеленский показал последствия ракетного удара по Харьковской ТЭЦ-5: смотрите видео