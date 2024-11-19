24 Канал пишет со ссылкой на постпреда России в ООН, что якобы есть "символизм" в том, что Великобритания председательствует в Совбезе в ноябре 2024 года.

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Что сказал Небензя о Британии

Василий Небензя заявил, что в прошлую пятницу было 950 дней с того времени, когда тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и якобы "убедил" Украину, что не надо останавливаться и будет западная поддержка.

Здесь мы уже четко знаем, что именно он отказал украинцам подписывать Стамбульское соглашение, а тогда шел мирный процесс, который вот-вот должен был остановить это конфликт. Как "акт доброй воли" с севера Россия вывела свои войска, в частности, с территории вблизи Киева,

– цинично дважды обманул Небензя.

По его словам, это якобы был шанс остановить войну. Хотя Россия с Киевщины ушла не сама – ее выбили украинские военные.

Также на самом деле весной 2022 года Россия предлагала Украине так называемое мирное соглашение, которое напоминало требование "капитуляции". Ведь россияне требовали нейтралитета, сокращения армии и военной техники, признания так называемых квазиреспублик и прочее.

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Василий Небензня также чрезвычайно цинично назвал военные преступления россиян в Буче "провокацией".

К конфронтации с Россией Украину подталкивает Великобритания. Это именно по вине вашей страны (говорится о Британии – 24 Канал) Украина сейчас в этом ужасном экономическом положении, теряет свои территории, по меньшей мере 4 региона в дополнение к Крыму,

– сказал неправду Небензя.

Российский пропагандист в ООН добавил, что якобы фронт на Донбассе "сыпется". Он обвинил Британию в больших прибылях за эти годы на "страданиях украинцев". Хотя на самом деле в трагической гибели украинцев виновата исключительно Россия, которая напала на Украину и ведет захватническую войну.

Более того, Небензя обвинил украинцев в краже средств, которые США передали на войну. Хотя Минобороны Украины и Департамент обороны США исследовали использование военной помощи и не обнаружили нарушений.

Пропагандист также безосновательно обвинил Британию во вмешательстве в дела Украины.