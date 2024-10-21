Як пише The Washington Post, Рустем Умєров був одним із найефективніших представників України у непрямих перемовинах із Росією навесні 2022 року.

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Таємні домовленості через посердників

Зазначається, що Умєров вів кулуарні переговори в перші місяці війни з російським олігархом Романом Абрамовичем, близьким до Путіна. Їхні перемовини в Стамбулі провалилися в березні 2022 року через повідомлення про те, що олігарха і депутата могли отруїти.

Однак цей канал для діалогу залишався відкритим протягом решти року та досяг певних "тихих" проривів.

Умєров розповів виданню, що в секретних перемовинах 2022 року було кілька переговорних напрямків через міжнародних партнерів.

Результатом цих зусиль стали "гуманітарний коридор", який дозволив 400 000 людей покинути окуповану Росією територію, обміни військовополоненими, політичними в'язнями та пораненими солдатами, а також угода про експорт зерна, завдяки якій Україна змогла відновити поставки через Чорне море.

За словами міністра, Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Київ постійно проводив із ними консультації.

Коли в Умєрова спитали, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, міністр у відповідь сказав, що "гуманітарний шлях ще відкритий".

До слова, американські представники підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.

Раніше Рустем Умєров відповів на ідею обміняти окуповані території на вступ до НАТО. Він сказав, що не чув пропозицій обміняти окуповані території на членство в Альянсі. Міністр оборони також заявив, що у такому випадку відреагував би дуже різко і "зробив би дуже погані речі".