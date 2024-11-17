Захід пройде у другій половині дня у понеділок, 18 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ України, яке оприлюднило пресреліз щодо цього.

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Сибіга виступить на Радбезі ООН

Глава МЗС України виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН на тлі посилення російської агресії та терору. Цей важливий захід, скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії Росії проти України,

– йдеться у повідомленні.

Його очолить міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Як зауважили у зовнішньополітичному відомстві, у межах візиту український міністр також проведе в Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей із метою посилення підтримки України.

Цікаво, що російська делегація заблокувала схвалення графіку роботи Радбезу на листопад саме через запланований розгляд українського питання. Однак це не має перешкодити проведенню засідання Ради поза графіком на запит країн-членів.