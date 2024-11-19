Армія Росії не здатна впоратися самотужки, тому Кремль залучає до бойових дій у Курській області північнокорейських військових. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, коли Росія почне активніше використовувати війська КНДР.

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Коли війська КНДР братимуть активну участь у боях

Наразі на території Курської області Росії перебуває щонайменше 10 тисяч солдатів з Північної Кореї. Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", росіяни у будь-якому випадку повинні будуть використати цю кількість військових з КНДР у боях на Курщині.

Так званий "контрнаступ 3.0" росіян на Курщині перетворився у "фіаско 3.0",

– мовив Коваленко.

Окупанти зазнали величезних втрат серед особового складу та техніки. За даними Forbes, причина значних втрат росіян у тому, що вони діють на основні поганих розвідданих та атакують вздовж одних й тих самих доріг.

Наступного тижня їм потрібне буде перегрупування, підсилення підрозділів, відновлення боєздатності. Коли у тебе немає зайвих тисяч солдатів, то зробити це можна тільки з використанням ресурсу, який ти ще не залучав. А росіяни поки що не використовували масштабно північнокорейських військових,

– мовив військово-політичний оглядач.

Тож, на його думку, до кінця місяця окупанти будуть змушені залучити війська КНДР до бойових дій на Курщині більш інтенсивно.

Важливо! Владімір Путін міг видати наказ витіснити ЗСУ з Курської області Росії до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.

За даними ЗМІ, Північна Корея може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України у разі, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме посилюватися.