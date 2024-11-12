Диктатор Путін міг видати наказ зробити це до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Контратаку на Курщині Росія може використати, щоб просунутися до Сумщини

У НАТО кажуть, що Путін сподівається повернути втрачену територію Курщини до 20 січня.

"Верховний військовий командувач України заявив, що "десятки тисяч ворожих солдатів" прибули, щоб витіснити сили Києва з російського анклаву, підігріваючи побоювання Заходу щодо значної ескалації війни", – пише The Telegraph.

За оцінками британської розвідки, Росія може посилити атаки дронами з нових пускових пунктів поблизу кордону по українських позиціях найближчими часом.

Ймовірно, під час розмови Трампа та Путіна, яка могла пройти днями, американський політик застеріг російського диктатора від ескалації війни на тлі побоювань зимового наступу, посиленого північнокорейськими військами та постачанням.

Українські аналітики кажуть, що Кремль, можливо, також має на меті використати свою найбільшу контратаку в районі Курська, щоб набрати імпульс і просунутися до північно-східної Сумської області України,

– пише The Telegraph.