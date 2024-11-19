Армия России не способна справиться самостоятельно, поэтому Кремль привлекает к боевым действиям в Курской области северокорейских военных. В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, когда Россия начнет активнее использовать войска КНДР.

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Когда войска КНДР будут активно участвовать в боях

Сейчас на территории Курской области России находится не менее 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", россияне в любом случае должны будут использовать это количество военных из КНДР в боях на Курщине.

Так называемое "контрнаступление 3.0" россиян на Курщине превратилось в "фиаско 3.0",

– сказал Коваленко.

Оккупанты понесли огромные потери среди личного состава и техники. По данным Forbes, причина значительных потерь россиян в том, что они действуют на основные плохих разведданных и атакуют вдоль одних и тех же дорог.

На следующей неделе им нужна будет перегруппировка, усиление подразделений, восстановление боеспособности. Когда у тебя нет лишних тысяч солдат, то сделать это можно только с использованием ресурса, который ты еще не привлекал. А россияне пока не использовали масштабно северокорейских военных,

– сказал военно-политический обозреватель.

Поэтому, по его мнению, до конца месяца оккупанты будут вынуждены привлечь войска КНДР к боевым действиям на Курщине более интенсивно.

Важно! Владимир Путин мог издать приказ вытеснить ВСУ из Курской области России до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

По данным СМИ, Северная Корея может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины в случае, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать усиливаться.