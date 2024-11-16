Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Андрея Сибиги во время пресс-конференции. А Владимир Зеленский назвал количество боеприпасов, которое КНДР передала России.

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Зачем Пхеньяну воевать против Украины

По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это чрезвычайно угрожающе, и все это не может не беспокоить наших партнеров. Поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе,

– сказал министр.

Также он отметил, что углубленное военное сотрудничество Северной Кореи и Ирана опасно для всего мира. Россия не просто получает дроны и ракеты, но и усиливает своих союзников.

Интересно! Северная Корея передала России 170-миллиметровые САУ M-1989 "Коксан". Но этот калибр специфический, он не подходит для российского ВПК. Есть мнение, что таким образом Пхеньян хочет сделать Москву зависимой от своих поставок.