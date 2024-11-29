Детали передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Дата 3 – 4 декабря названа потому, что тогда состоится заседание министров иностранных дел НАТО.

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Вступление Украины в НАТО: о чем написал Сибига в письме

Мы считаем, что на этом этапе приглашение должно быть предоставлено. Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины как полигона для испытания нового оружия. Я призываю вас поддержать решение о приглашении Украины к вступлению в Альянс как один из результатов заседания министров иностранных дел НАТО 3 – 4 декабря 2024 года,

– говорится в письме на английском.

Встреча министров состоится в Брюсселе.

НАТО до сих пор не предоставило Киеву официального приглашения – заверило только, что Украина на "необратимом пути" к членству. Альянс не указал и временных рамок, когда может завершиться этот необратимый путь.

Консенсуса между 32 странами – членами НАТО нет. А именно согласие всех нужно, чтобы принять в свои ряды нового члена.

Главный камень преткновения – война России против Украины. В то же время именно приглашение Украины в НАТО является первым пунктом плана победы Зеленского.

"Украина заявляет: признает, что не может вступить в НАТО, пока не закончится война, но предоставление приглашения сейчас продемонстрировало бы президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей – не допустить, чтобы Киев стал членом НАТО, – не была достигнута", – подытожили журналисты.