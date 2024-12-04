У Росії може розпочатися криза, яка вже неодноразово відбувалася за останні кілька десятиліть. Таку думку 24 Каналу висловив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Як Трамп може обвалити ціни на нафту

Під час виборів у США Дональд Трамп активно просував свою енергетичну політику. Якщо він справді обвалить ціни на нафту, це може призвести до краху російської економіки.

Якщо надходжень не буде або ціни на нафту будуть нижчими ще на 20 – 30 доларів, то російська економіка зануриться у кризу. Це вже відбувалося багато разів за останні 20 – 30 років. Це просто гарантовано,

– наголосив Тимофій Милованов.

У Росії ціни на нафту, політична та економічна ситуація і зростання ВВП корелюються, тобто рухаються разом. Приміром:

нафта коштовна, то російська економіка процвітає; щойно дешевшає – все стає погано, навіть якщо немає війни.

Якщо Трамп справді зможе опустити світові ціни на нафту через збільшення видобутку, якусь регуляцію чи домовленості з ОПЕК, то в Росії будуть серйозні проблеми,

– констатував президент Київської школи економіки.

До слова, не лише Трамп може обвалити ціни на нафту. Іран є значущою частиною світової нафтової системи. Також загострення на Близькому Сході впливають на ціну нафти.