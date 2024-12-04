В России может начаться кризис, который уже неоднократно происходил за последние несколько десятилетий. Такое мнение 24 Каналу высказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Как Трамп может обвалить цены на нефть

Во время выборов в США Дональд Трамп активно продвигал свою энергетическую политику. Если он действительно обвалит цены на нефть, это может привести к краху российской экономики.

Если поступлений не будет или цены на нефть будут ниже еще на 20 – 30 долларов, то российская экономика погрузится в кризис. Это уже происходило много раз за последние 20 – 30 лет. Это просто гарантированно,

– отметил Тимофей Милованов.

В России цены на нефть, политическая и экономическая ситуация и рост ВВП коррелируются, то есть движутся вместе. К примеру:

нефть дорогая, то российская экономика процветает; как только дешевеет – все становится плохо, даже если нет войны.

Если Трамп действительно сможет опустить мировые цены на нефть через увеличение добычи, какую-то регуляцию или договоренности с ОПЕК, то у России будут серьезные проблемы,

– констатировал президент Киевской школы экономики.

К слову, не только Трамп может обвалить цены на нефть. Иран является значимой частью мировой нефтяной системы. Также обострения на Ближнем Востоке влияют на цену нефти.