Хоч подія буцім неполітична й невійськова, але з великою імовірністю питання України все-таки обговорюватимуть. Оскільки, як розповів 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, Трамп неодноразово заявляв, що лише він може зупинити війну.

Важливо Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, – Блінкен

Яке питання насамперед можуть обговорювати

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що його першим закордонним візитом після перемоги на виборах буде Франція.

Така подія, яка, начебто, не пов'язана ні з війною, ні з політикою, ні з якимось проблемами,

– наголосив Рибачук.

Республіканець відвідає реставрований Собор Паризької Богоматері у Парижі 7 грудня.

Майданчик дуже цікавий і вибраний не випадково,

– додав він.

Подія дозволить європейським політикам поставити на порядок денний питання перспективності НАТО.

Нагадаємо, що Трамп погрожував виключити США з членства в Альянсі. Але, насправді ж, він вимагав, аби країни-члени НАТО та ЄС несли певні військові витрати, а не почувалися безпечними завдяки Америці.

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Чого чекати Україні

За словами Олега Рибачука, на особистих двосторонніх зустрічах лідери європейських країн і Трамп говоритимуть про майбутню конструкцію світової безпеки після його інавгурації.

Така неформальна зустріч дозволить обраному президенту США сповістити очільників Європи, що з його боку не варто очікувати якихось несподіваних кроків після Нового Року.

Україна не може не бути присутньою на цих розмовах. Для Трампа – це особистий виклик. Він дуже багато разів повторював, що лише він може зупинити всі війни у світі й посадити за стіл переговорів президентів України та Росії,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Що найголовніше – Трамп сказав, що буде справедливий мир. За його словами, умови диктатора Владіміра Путіна, про які він заявив напередодні, неприйнятні та несправедливі.