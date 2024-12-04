Келлог порадив Малофєєву зрозуміти, хто такий Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Дивіться також Мир через силу: чи здатен спецпредставник Трампа домовитись з Путіним
Що заявив Келлог
Майбутній спецпредставник з питань війни Росії проти України попередив російського олігарха про те, що не варто недооцінювати Трампа.
Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки,
– сказав Келлог.
Нагадаємо, що Костянтин Малофєєв спонсорував сепаратистів на Донбасі. Окрім цього, він також фінансував Ігоря Стрєлкова та колишнього прем'єр-міністра так званої "ДНР" Бородая.
3 грудня Келлог вперше прокоментував позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні. На його думку, одним із ключових прагнень Трампа є виконати обіцянку щодо припинення війни.