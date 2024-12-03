Кандидат на посаду спеціального представника з питань війни Росії проти України вважає, що одним із ключових прагнень Трампа є виконати обіцянку щодо припинення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Fox News.

Дивіться також Варто готуватися до наступного року, – Зеленський про деталі співпраці з командою Трампа

Що Келлог сказав про позицію Трампа щодо війни в Україні

В ефірі Fox News Келлог уникнув прямої відповіді на питання про можливість завершення війни через вступ України до НАТО. Він вважає, що ця війна розширилася і тепер має глобальний характер.

Що я маю на увазі під глобальним характером – ви бачите, що в неї залучені північнокорейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки,

– каже кандидат на посаду спецпредставника.

Келлог додав, що не робитиме жодних заяв на цю тему, оскільки це залежить від рішень президента Трампа, коли він вступить на посаду.

Він зазначив, що новообраний президент США планує зосередитися на питаннях економіки та кордону, що мають критичне значення. Проте Трамп також усвідомлює свої зобов'язання щодо України.

Кіт Келлог також прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена щодо надання військової допомоги Україні. Зокрема, сказав, що це дуже добре для обраного президента і це "дає йому важіль", адже він може прийняти рішення про те, що хоче робити.