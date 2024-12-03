Кандидат на должность специального представителя по вопросам войны России против Украины считает, что одним из ключевых стремлений Трампа является выполнить обещание о прекращении войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Fox News.

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Что Келлог сказал о позиции Трампа относительно войны в Украине

В эфире Fox News Келлог избежал прямого ответа на вопрос о возможности завершения войны благодаря вступлению Украины в НАТО. Он считает, что эта война расширилась и теперь имеет глобальный характер.

Что я имею в виду под глобальным характером – вы видите, что в нее вовлечены северокорейцы, которые предоставили войска, вовлечены иранцы, вовлечены китайцы, вовлечены россияне. Поэтому состав войны за это время расширился. Мы словно кладем ее обратно в коробку, не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности,

– говорит кандидат на должность спецпредставителя.

Келлог добавил, что не будет делать никаких заявлений на эту тему, поскольку это зависит от решений президента Трампа, когда он вступит в должность.

Он отметил, что новоизбранный президент США планирует сосредоточиться на вопросах экономики и границы, имеющих критическое значение. Однако Трамп также осознает свои обязательства относительно Украины.

Кит Келлог также прокомментировал решение администрации президента США Джо Байдена о предоставлении военной помощи Украине. В частности, сказал, что это очень хорошо для избранного президента, и это "дает ему рычаг", ведь он может принять решение о том, что хочет делать.