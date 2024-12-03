Україна співпрацює з Трампом та його командою до інавгурації. Про це Зеленський розповів у інтервʼю для Kyodo News, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про співпрацю з командою Трампа
Володимир Зеленський заявив, що під час війни для України найстрашніше залишися наодинці проти ворога. Тому надзвичайно важливим є союз Сполучених Штатів і Європи у підтримці України.
Авжеж, хочеться, щоб політика Сполучених Штатів не змінилася, щоб Сполучені Штати не шукали компроміс між вбивцею і жертвою. Це дуже важливо,
– додав президент.
Він також наголосив на тому, що "справедливий мир через сильну позицію України – це нормально". У пошуках виходу із ситуації варто опиратися на статут ООН, на пропозиції й бачення України, адже війна триває саме тут.
Зеленський вважає, що наразі контактів з командою Трампа "повинно бути більше", і варто ретельно готуватися до наступного року.
Ми будемо підтримувати контакти з Трампом і його командою, допоки він не буде у Білому домі, а там уже буде повна вага його прав, як нового президента Сполучених Штатів. Тоді можна буде говорити про деякі речі більш детально,
– розповів Зеленський.
Раніше 24 Канал повідомляв, що, за словами Зеленського, Трамп і його команда знають про позицію України та її План перемоги. "Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", – повідомив президент України.